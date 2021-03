FNV: moeilijk om gezond pensioen te halen in wasserij

U maakt een oneerlijke vergelijking. We leven nu en niet 100 jaar geleden. Het gaat om de pensioenleeftijd en het verschil in levensverwachting tussen hoger en lager opgeleid Nederland.Er wordt een beroepsgroep aangeduid maar het geld in feite voor iedereen die voor zijn/haar twintigste is begonnen met werken. Kijk hier even naar: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/50/hoger... Omdat hoger opgeleid ook inhoud dat er op latere leeftijd is begonnen met werken zit daar een verschil tussen van meer dan 10 jaar. En als klapper stopt hoger opgeleid Nederland ook nog eens eerder met werken dan lager opgeleid Nederland. Dan praat je gemiddeld zomaar over 10 jaar korter werken en 19 jaar langer genieten, dus een verschil van 29 jaar. Dat feestje is al behoorlijk extreem ten koste van lager opgeleid Nederland. En hoe langer dit feestje duurt hoe meer lager opgeleide mensen door hebben dat ze genaaid worden. Temeer omdat het "pensioenakkoord" na al die jaren nog steeds niet uit onderhandeld is en er pas na 2024 onderhandeld gaat worden wat een zwaar beroep precies is. In feite wordt lager opgeleid Nederland zoet gehouden met loze beloften. En die drie jaar waar in het pensioenakkoord over wordt geschreven is niet meer dan een fooi tov de voorsprong van 29 jaar die hoger opgeleid Nederland nu al heeft. Vind je het raar dat er iets broeit.