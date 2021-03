'Brits-Amerikaans handelsakkoord laat nog jaren op zich wachten'

Ja, dat zal wel een tegenvaller voor onze hoogmoedige britjes zijn, als je denkt zo ongeveer de belangrijkste natie ter wereld te zijn en je wordt dan netjes in de koelkast geparkeerd!!

Het beursje heeft ook last van het hoogmoed virus, nog 1 leuke plusdag en de all thime high, die toch best lang stand heeft gehouden gaat aan diggelen, als boskalisje het huzarenstukje in het Suezkanaal met succes weet te bekronen, dan kan een golf van optimisme, het aexje wel eens op een nog hoger platvorm tillen!

Ik deelde ook wel in de pret, maar de mega investeerplannen van intel, maakten mijn eerdere verkoopakties van asml en asmi op slag tot minder slim, nochthans kreeg het aexje klappen, die ging 2,19% omhoog, mijn porto zweefde 3% hoger, grote moter was mij good old Buitengewoon Exxelent Superieure Idool, die scheerde efkens7,63% hoger, al was hij daarmee wel chip hekkensluiter!!

Aperammetje speelde de 2e viool, die doet vast al een goede poging om naar het van de week gestelde koersdoel van 46€ op te stomen, 38€ op het koersbord is lang geleden, het van de week gebeurde dividend heb ik direkt in turbo omgezet, door er post nl van te kopen, als postnl staks uitbetaald, dan kunnen we de molen andersom laten draaien, helaas vallen de datums niet zo gunstig, maar er bestaat toch het spreekwoord; geduld is een schone zaak!

post nl wist van de week geen plus te schrijven, maar als je 7,5% dividend bij je aankopen opteld, schrijf je wel degelijk groen, zeker als de molen in zijn achteruit gaat!

Shelletje was de pretbederver, even leek suez voor lentegroen te gaan zorgen, maar dat bleek een 1dagsvlieg, nu ja vrijdag klaarde de lucht weer op, bovendien kunnen we het shelldiv, dat maandag komt ook turbofiseren, dat geeft weer wat pijnverzachting, de opmars naar de 20€ is wel even naar beneden geknikt, maar diverse gunstige ekonomische cijfers zullen de vraag naar olie en gas zeker naar een hoger plan gaan tillen!

Vandaag rust op de tuin, ik heb mijn miljarden kameraden, waarmee de SCHEPPER ons trakteert, de bodem bacterieen aan het werk gezet, als je de tuin goed fijn en los maakt, dan blijft hij vochtig en zuurstofrijk en doen zij geheel gratis hun mooie composteerwerk!!

Een goede vriend had nog weer medelijden met zo'n arme beurszwerver, die kwam nog weer met een kliko vol oud metaal de stoep af, dat moet ik vandaag nog wel Dalmklaar maken, want het koersbord daar voelt zich gewoon kiplekker, het lichtste metaal, alum, weegt weer iets zwaarder in het geheel, een plusje van een stuiver, dankzij alle elektro mobilitie!

Morgen aan de voet van het kruis gaan staan, om ons weg te schamen, hoe hebben we het kunnen doen, als loon voor al ZIJN heerlijke liefde, hebben we de ZOON van God, de meest wrede, gruwelijke dood aangedaan,toch bleef HIJ hangen om ons te redden, zoveel liefde maakt je sprakeloos!!

Maandag hoop ik dat bosje de kaap van 30€ gaat ronden, door doorslaand Suez succes,misschien zit 40é dan nog wel in de pijplijn,, het noordelijke projekt deed bos toppen op 48€, egypte zal nu toch wel zien, dat het niet uitvoeren van het zuidelijke projekt een zuinigheid is die de wijsheid bedriegt,ik denk dat bos de beurs met gemak de 700 in gaat tillen, SJALOOM!!!