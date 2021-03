'Frankrijk heeft plan voor kapitaalinjectie Air France bijna af'

Ja, Geobeo, uitleg, moeilijk, moeilijk ;-)

Meestal, voorheen, als bedrijven, ook franse bedrijven, geld nodig hadden konden ze dat lenen bij hun bankje of ze konden obligaties of aandelen uitgeven om geld op te halen bij mensen en instellingen die dachten dat het een goed bedrijf was wat de investering waard was.

Vreemd dat dit franse bedrijf zich dus rangschikt in het linker rijtje met bedrijven die dus zo'n soort investering NIET waard zijn, blijkbaar ?

Geeft temeer aan dat dit franse bedrijf nogal wat minder "belangrijk" is voor Nederland, dan dat men pleegt ons voor te liegen ;-)

Maar, in het kort: Een bedrijf wat aan de beurs genoteerd staat kan aandlen uitgevne om geld op te halen, mochten ze dat nodig hebben ;-)