ForFarmers komt later met nieuwe strategie

LOCHEM (AFN) - Voederbedrijf ForFarmers doet op een later moment zijn nieuwe strategie tot 2025 uit de doeken. In eerste instantie zou het bedrijf op 12 mei een Capital Markets Day houden en daar zijn strategie presenteren. Maar door de verspreiding van het nieuwe coronavirus ziet het bedrijf zich genoodzaakt beleggers bij te praten over de toekomst na de publicatie van de halfjaarcijfers half augustus.

ForFarmers stelt momenteel naar eigen zeggen alles in het werk, in lijn met de verschillende nationale maatregelen, om de medewerkers gezond te houden en daarmee het produceren en transporteren van voer voor en naar veehouders te kunnen blijven doen. Op dit moment ervaart ForFarmers geen materiële problemen als gevolg van de coronacrisis.

De aandeelhoudersvergadering op 24 april vindt in gewijzigde vorm plaats. Aandeelhouders kunnen de vergadering niet op locatie bijwonen maar kunnen deze volgen via een live audio webcast en vragen stellen via een specifieke telefoonlijn. Verder is een zeer beperkt aantal leden van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur op de locatie aanwezig.