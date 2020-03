IMF overweegt bijzondere maatregelen om coronacrisis te bezweren

Gepubliceerd op | Views: 689 | Onderwerpen: IMF

WASHINGTON (AFN) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt vanwege de coronacrisis na over steunmaatregelen die afwijken van zijn traditionele noodkredieten. Zo onderzoekt het fonds of het mogelijk is om landen te helpen die kampen met een tekort aan vreemde valuta.

"We bevinden ons in een ongekende situatie waarin een wereldwijde gezondheidspandemie is uitgegroeid tot een economische en financiële crisis", zegt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva in een verklaring. Ze gaat er vanuit dat de wereldeconomie dit jaar zal krimpen omdat in tal van landen het normale leven momenteel stil ligt.

Veel nationale overheden hebben al buitengewone maatregelen genomen om levens te redden en de economische activiteit veilig te stellen, weet Georgieva. "Maar er is meer nodig. Er moet prioriteit worden gegeven aan gerichte fiscale steun aan kwetsbare huishoudens en bedrijven om het herstel in 2021 te versnellen en te versterken."

Maatregelen

Deze kwesties zullen de komende weken door de raad van bestuur van het IMF worden besproken. Georgieva hoopt tijdens de grote voorjaarsvergadering van het fonds in april een sterk pakket aan maatregelen te kunnen voorleggen. Die vergadering vindt dit jaar vanwege de virusuitbraak plaats via een videoconferentie.

Het IMF heeft eerder al tientallen miljarden opzij gezet om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische pijn. Als het nodig is kan het fonds zelfs voor zo'n 1000 miljard dollar aan leningen regelen.