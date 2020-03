Gepubliceerd op | Views: 271

LONDEN (AFN) - De Britse olie- en gasreus BP gaat samen met Follow This, het verbond van 'groene', activistische aandeelhouders van oliebedrijven, aan een klimaatresolutie werken. Dat werd in een gezamenlijke verklaring gemeld. De afspraken, die dan wel de steun van de aandeelhouders moeten krijgen, moeten BP helpen om zijn beleid volledig af te stemmen op het halen van het Klimaatakkoord van Parijs.

BP is volgens Follow This het eerste olie- en gasbedrijf dat de "noodzaak" inziet van de steun van aandeelhouders voor een koerswijziging. Voor dit jaar zullen de groene activisten de klimaatresolutie van de agenda van de aandeelhoudersvergadering van BP halen. Volgend jaar moet een gezamenlijke resolutie klaarliggen. Het doel is om tegen 2050 de uitstoot naar nul te hebben gebracht. Daarvoor zal BP volgens de groene beleggers meer in duurzaamheid moeten investeren.

De klimaatresoluties van Follow This blijven op de agenda’s van de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en Equinor staan. Deze bedrijven hebben meer druk van aandeelhouders nodig om hun doelen in lijn met Parijs te brengen, meent Follow This.