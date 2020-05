Houtproducent Accsys voorziet instorting vraag door coronavirus

OK Jorry

Accsys doet dus in veredeld houtoplossingen zoals voorbeeldprojekten als de vlonders van de Schmellenmättli in Bern, op iedere toeristen foto. Met toenemende houtconstruktie in wateromgevingen (paalwoningen/ drijvende woonhuizen, schotten) is dit volgens mij een absolute groeimarkt. Ik ben er al langer in, en heb ook met de laatste emissie meegedaan. Daarmee werden extra liquide middelen vrij, die in de bouw van Hull en Arnhem nu ook voor de extra kosten van de vertraging oproepbaar zijn, uitgegeven is lang nog niet alles.



P.S Afgezien van de investering heb ik geen zakelijke en persoonlijke relaties met de firma.