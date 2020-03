Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Italië, staal

TARENTE (AFN) - Staalfabrikant ArcelorMittal wil al het personeel van zijn fabriek in het Zuid-Italiaanse Tarente tijdelijk naar huis sturen. Het bedrijf stuurde een brief over die plannen naar de vakbonden, meldt persbureau Bloomberg. Daarmee reageert het bedrijf op door de overheid opgelegde productiebeperkingen.

De vakbonden hebben nog niet gereageerd op de plannen. In totaal betreffen de plannen ruim 8000 werknemers, die vanaf maandag negen weken niet zouden hoeven komen werken. ArcelorMittal heeft de bonden opgeroepen om snel in overleg te gaan.

In Italië ligt het openbare leven al enige tijd stil vanwege de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Eerder deze week dreigden vakbonden nog met stakingen omdat te veel fabrieken in hun optiek waren aangemerkt als essentieel en daardoor open moesten blijven. Daarbij ging het wel vooral om fabrieken in het zwaar getroffen noorden van het land.