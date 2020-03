Nouryon breidt samenwerking uit met Japanse Sumitomo

Gepubliceerd op | Views: 183 | Onderwerpen: Japan

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Nouryon gaat zijn samenwerkingsverband met branchegenoot Sumitomo uitbreiden. De voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel wil nu ook de nieuwe fabriek van Sumitomo in het Japanse Oita bij de samenwerking betrekken. De fabriek maakt een bepaalde grondstof die onder meer gebruikt wordt om yogamatten en schoenzolen te produceren.

De fabriek zal in werking worden genomen in 2021. Nouryon benadrukt dat Azië een belangrijke groeiregio is voor het bedrijf.

Financiële details van de nieuwe afspraken zijn niet bekendgemaakt.