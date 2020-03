Bernstein en Berenberg verhogen advies Ahold Delhaize

Gepubliceerd op | Views: 939 | Onderwerpen: advies, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize kan dit jaar goede zaken doen door de sterkere dollar, hamsterende consumenten en een verdere winstgroei. Dat menen analisten van Bernstein die het advies voor het bedrijf verhoogden naar outperform, waar dat eerder market perform was. Het koersdoel stellen ze op 25,20 euro.

Ook bij Berenberg gaat het advies voor het supermarktconcern omhoog naar hold met een koersdoel van 19,60 euro. Eerder riep Berenberg op het aandeel te verkopen. De marktvorsers daar denken dat het aandeel Ahold Delhaize zoveel gezakt is dat een verkoopadvies niet meer terecht is. Ze zien nu meer kansen dan risico's.

Het aandeel Ahold Delhaize was vrijdag rond 11.40 uur een van de weinige stijgers op de Amsterdamse beurs met een plus van 1,2 procent. Het aandeel was 20,43 euro waard.