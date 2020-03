'Nieuws rond Zuidas positief voor Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - ING verwelkomt het nieuws dat de overheid heeft besloten de resterende werkzaamheden rond het Zuidasdok opnieuw aan te besteden en dat de samenwerking van Heijmans met Hochtief en Fluor bij het project naar verwachting in goed onderling overleg kan worden ontbonden.

De nieuwe aanpak voor het project waarbij de ringweg A10 bij de Amsterdamse Zuidas in een tunnel wordt aangelegd om meer ruimte te maken voor openbaar vervoer, gaat uit van het gunnen van meer, maar kleinere opdrachten.

ING stelt dat daarmee het project beter beheersbaar zal worden. Heijmans denkt "zeker mee te dingen" naar een aantal van die deelprojecten. Het bedrijf gaf aan geen negatieve impact op de resultaten te verwachten door de ontwikkelingen.

Vertraging

Het ambitieuze project liep al vroeg vertraging op. De extra kosten voor het project, dat gezamenlijk wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam, bedragen 700 miljoen à 1 miljard euro. Volgens ING was het aandeel van Heijmans vrij beperkt. Wel is er negatieve aandacht in de media besteed aan het project wat voor langere tijd niet hielp voor de koers van Heijmans, aldus de bank.

Het advies voor Heijmans staat op buy, met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 11.10 uur een min van 2,2 procent op 5,40 euro.