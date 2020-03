KPN doet mee aan 5G-veiling

Gepubliceerd op | Views: 767

ROTTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN heeft zich ingeschreven voor de Nederlandse veiling van frequenties voor 5G-netwerken. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. De registratie sluit op 6 april, eigenlijke veiling staat voor juni op de agenda.

In Nederland gaat de 5G-veiling vooralsnog gewoon door. In andere Europese landen, waaronder Frankrijk, is die uitgesteld vanwege het coronavirus en de maatregelen om de uitbraak onder controle te krijgen.