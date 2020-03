Frans consumentenvertrouwen licht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 350 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

CORONAVIRUSPARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het consumentenvertrouwen in Frankrijk is in maart licht gedaald. Dat meldde het Franse statistiekbureau. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het onderzoek grotendeels werd uitgevoerd voordat omvangrijke maatregelen werden aangekondigd om de coronapandemie in te dammen.

De index die het vertrouwen meet, zakte van 104 in februari naar 103. Economen hadden op een veel sterkere afname gerekend. Het onderzoek werd gedaan tussen 2 februari en 17 maart. Op 16 maart kondigde de Franse overheid quarantainemaatregelen voor de bevolking aan om de virusuitbraak tegen te gaan.

Een onderzoek over het Franse ondernemersvertrouwen dat donderdag werd gepubliceerd liet voor maart juist de sterkste daling ooit zien.