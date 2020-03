'AEX koerst af op sterke weekwinst'

Gepubliceerd op | Views: 4.238

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk lager openen na de recente sterke opleving. Beleggers lijken steeds meer vertrouwen te krijgen in de omvangrijke steunmaatregelen van de centrale banken en overheden om de economie door de coronacrisis heen te loodsen. De AEX-index steeg deze week al drie dagen op rij en stevent af op een weekwinst van bijna 12 procent. Op Wall Street liet de Dow-Jonesindex de afgelopen drie dagen de sterkste stijging sinds 1931 zien.

In Europa zijn de EU-leiders het niet eens geworden over het snel inzetten van extra miljarden aan noodsteun om de coronacrisis te bestrijden. De inzet van het Europese noodfonds ESM, dat een leencapaciteit van 410 miljard euro heeft, stuit op verdeeldheid. Een voorstel van negen leiders om gezamenlijk euro-obligaties te gaan uitgeven, is voor sommige landen waaronder Duitsland en Nederland onbespreekbaar.

De Chinese president Xi Jinping heeft de G20-landen opgeroepen om hun importtarieven te verlagen om de wereldeconomie een signaal te geven van vertrouwen. Importheffingen waren een belangrijk wapen van de Amerikaanse president Donald Trump in de handelsoorlog met China. Daarnaast verzekerde Xi in een telefoongesprek met Trump dat China open en transparant is over het coronavirus, in een reactie op de kritiek dat de Chinese autoriteiten de uitbraak in de stad Wuhan eind vorig jaar veel te lang onder de pet hebben gehouden. Trump uitte na het gesprek "veel respect" voor China.

Signify

Op het Damrak kondigde verlichtingsbedrijf Signify aan het dividend te schrappen en de verwachtingen los te laten. Daarnaast verklaarde bouwbedrijf Heijmans geen negatieve impact op de financiële resultaten te verwachten nu de overheid heeft besloten de resterende werkzaamheden rond het Zuidasdok opnieuw aan te besteden.

HAL bracht donderdag na de slotbel de resultaten naar buiten. De investeerder voerde de winst afgelopen jaar flink op dankzij de verkoop van het belang in optiekketen GrandVision aan brillenreus EssilorLuxottica. De afgelopen tijd zijn door de coronacrisis de deelnemingen van HAL in beursgenoteerde bedrijven echter zo'n 1,8 miljard euro minder waard geworden.

Brill

Ook Brill kwam nog met jaarcijfers. De uitgever van wetenschappelijke literatuur sloot 2019 af met een hogere omzet. Het bedrijf wist dankzij e-books en ander digitaal materiaal een daling van de verkoop van gedrukte boeken op te vangen. Dankzij lagere kosten steeg ook de operationele winst.

De euro was 1,1050 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent in prijs tot 22,99 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 26,39 dollar per vat.