Nikkei sluit sterke week hoger af

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een stevige winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de sterke opleving op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex in de afgelopen drie dagen de grootste opmars liet zien sinds 1931. De hoop dat de omvangrijke wereldwijde steunpakketten van centrale banken en overheden de economische pijn van de coronapandemie zullen verlichten zorgde voor optimisme bij beleggers. Ook gaf de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell aan dat de Federal Reserve nog genoeg munitie heeft om de grootste economie ter wereld verder te ondersteunen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 3,9 procent hoger het weekeinde in op 19.389,43 punten. De Japanse hoofdindex wist deze week 17 procent te winnen. Het was de eerste winstweek sinds begin februari. De stijging werd aangevoerd door defensieve sectoren als elektriciteit, gas en farmaceutische bedrijven. Zwaargewicht SoftBank (plus 2,9 procent) toonde wat herstel. Het aandeel zakte een dag eerder ruim 9 procent nadat kredietbureau Moody's negatiever werd over het telecombedrijf en techinvesteerder.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de winsten in de industriesector van het land in januari en februari met 38,3 procent zijn gekelderd vanwege de coronacrisis. De Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,6 procent aan en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent. De Australische All Ordinaries in Syndey was een negatieve uitschieter en sloot de week ruim 5 procent lager af.