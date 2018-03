"Facebooktopman Mark Zuckerberg maakt vermoedelijk komende maand zijn opwachting bij een hoorzitting in het Amerikaanse Congres."

Het is alsof we het over iemand hebben die boven de wet staat, er mist nog een foto van hem waarop hij vriendelijk lacht, om de mensen te laten denken dat het gaat over een net persoon, in plaats van een slik pratende crimineel.