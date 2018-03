Techsector drukt Wall Street in het rood

Gepubliceerd op | Views: 2.249

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige minnen gesloten. Vooral verliezen van techbedrijven zetten graadmeters onder druk. De angst voor een handelsoorlog tussen China en de VS wakkerde weer aan. De VS overwegen om hardhandig op te treden tegen Chinese investeringen in technologieën die door de Amerikanen als gevoelig worden beschouwd.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1,4 procent lager op 23.857,71 punten. De brede S&P 500 verloor 1,7 procent tot 2612,62 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 2,9 procent in tot 7008,81 punten.

De regering-Trump heeft China onder meer gevraagd importtarieven voor auto's te schrappen en meer chips van Amerikaanse makelij te kopen. Verder zouden de Amerikanen hebben geëist dat buitenlandse partijen een groter belang in Chinese financieel dienstverleners kunnen nemen. China zei eerder bereid te zijn om praten over maatregelen om een handelsoorlog te voorkomen.

Nvidea

Chipreus Nvidea verloor bijna 8 procent. Het bedrijf schort zijn testprogramma met zelfrijdende auto's tot nader order op in een reactie op het ongeluk met een Uber-voertuig waarbij een dodelijk slachtoffer viel.

Facebook, dat al tijden gebukt gaat onder het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica, verloor nog eens 4,9 procent. Facebooktopman Mark Zuckerberg maakt vermoedelijk komende maand zijn opwachting bij een hoorzitting in het Amerikaanse Congres.

Olie

Verder leverden ook techreuzen als Amazon, Apple, Netflix stevig in. Google-moeder Alphabet verloor 4,5 procent. Google moet mogelijk toch een schadevergoeding betalen aan softwareconcern Oracle voor het gebruik van technologie waarop auteursrecht rust. Ook Oracle (min 2,4 procent) eindigde bij de verliezers. Twitter verloor 12 procent van zijn beurswaarde na een negatief rapport van short-seller Citron Research.

Industrieel conglomeraat General Electric sloot de sessie wel met winst. De koers van het aandeel werd vooruit geholpen door speculaties dat superbelegger Warren Buffett een belang in de onderneming overweegt. Het aandeel GE sloot ruim 4 procent hoger.

De euro was bij de slotbel 1,2401 dollar waard, tegen 1,2405 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 64,86 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 69,73 dollar per vat.