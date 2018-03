Gemengd beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.250

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag halverwege de sessie een wisselend beeld zien. De wegebbende angst voor een wereldwijde handelsoorlog ondersteunde lange tijd het sentiment, maar gedurende de sessie verloren graadmeters terrein. Technologiefondsen gingen daarbij over een breed front omlaag.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.40 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 24.384 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 2647 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 7167 punten.

Maandag veerden de Amerikaanse beurzen flink op na berichten dat de Verenigde Staten en China onderhandelen over importheffingen. Dat zorgde voor hoop op de markt dat een handelsconflict tussen de twee economische grootmachten voorkomen kan worden.

Apple

Webwinkelreus Amazon verloor 0,7 procent. Het bedrijf heeft een deal gesloten met het Franse supermarktconcern Casino om boodschappen te gaan bezorgen voor de keten Monoprix. In de VS kocht de webwinkelreus al supermarktketen Whole Foods. In het Verenigd Koninkrijk sloot Amazon een deal met supermarktketen Morrisons.

Apple kwam met zijn nieuwste iPad op de proppen. De techreus richt zich met het dinsdag gepresenteerde model op de onderwijssector. Apple wil de strijd aan gaan met Google-moeder Alphabet, dat met zijn Chromebooks steeds dominanter wordt in onderwijsland. Het aandeel Apple verloor 0,1 procent.

Euro

Facebook, dat al tijden gebukt gaat onder het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica, verloor nog eens 3 procent. Topman Mark Zuckerberg zal naar verluidt voor 12 april een getuigenis afleggen aan leden van het Amerikaanse Congres.

Verder was er belangstelling voor McCormick. De producent van kruiden, sauzen en specerijen opende de boeken over de afgelopen periode. De winst was hoger dan verwacht en beleggers zetten het aandeel ruim 1 proecnt hoger. Ook de resultaten van softwarebedrijf Red Hat (plus 2 procent) waren beter dan voorzien.

De euro was 1,2406 dollar waard, tegen 1,2405 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 65,34 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 70,12 dollar per vat.