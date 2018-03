Jumbo en Coop verdelen EMTÉ-supermarkten

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: levensmiddelen

VEGHEL (AFN) - Supermarktconcerns Jumbo en Coop hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de onlangs overgenomen filialen van EMTÉ. Van de 130 winkels zullen er 79 overgaan in de Jumbo-formule. De overige 51 worden toegevoegd aan het winkelbestand van Coop.

De bedrijven verwachten de transitie en verbouwing van de filialen in de loop van volgend jaar af te ronden. Jumbo en Coop maakten begin maart bekend de supermarkten, distributiecentra een vleesverwerkingsfabriek en het hoofdkantoor van EMTÉ voor in totaal 410 miljoen euro over te nemen van groothandelsbedrijf Sligro. Daarbij verhuisden werknemers van EMTÉ mee naar de nieuwe eigenaren.

Toezichthouder ACM moet nog wel akkoord geven voor de verkoop van EMTÉ. Dat zal naar verwachting later dit jaar gebeuren. Jumbo telt momenteel circa 585 winkels, Coop heeft landelijk 263 supermarkten.