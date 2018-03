Dikke plussen op Europese beurzen

Ziet er naar uit dat europese indices wederom hun magere winsten alweer moeten inleveren omdat allstreet gisteravond had volgevreten en het eten vandaag minder lekker is. Europese indices lopen erbij dat ze een voedselpakketje mogen ophalen maar helaas is er te weinig pakketten. Zo karig is het in europa, we mogen helaas niet feesten hier, dat mag alleen wallstreet die nu last heeft van een kater en wij lopen er wederom versuft bij..

Zoals rd die op dit moment 10 procent lager staat bij dezelfde koers vd olieprijs als een maand geleden...waarom moet rd lager staan, ondanks hun goede kwartaalcijfers die de markt hadden overtroffen. Dit geldt voor velen van ons fondsen. Ing daalt van 17 naar 13,5 dat is bijna 30 procent!!Hoewel rente oploopt zou dit juist positief zijn voor onze reeds ondergewaarde aandelen.