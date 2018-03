Huizenprijzen VS opnieuw omhoog

Gepubliceerd op | Views: 317 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De gemiddelde prijs van een koopwoning in twintig grote steden in de Verenigde Staten is in januari met 0,75 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit de gepubliceerde S&P CoreLogic Case Shiller-index, die de prijsontwikkeling weergeeft.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een toename van 0,6 procent. In december gingen de prijzen met een herziene 0,67 procent omhoog op maandbasis. Ten opzichte van een jaar eerder werden woningen in januari gemiddeld 6,4 procent duurder.