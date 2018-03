'Wall Street zet herstel door'

Gepubliceerd op | Views: 1.189

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met winst, waarmee wordt voortgebouwd op de stevige plussen van een dag eerder. Wall Street zou daarmee verder terrein terugwinnen na de zware verliezen van vorige week. De wegebbende angst voor een wereldwijde handelsoorlog blijft het sentiment onder beleggers ondersteunen.

Maandag veerden de Amerikaanse beurzen al flink op na berichten dat de Verenigde Staten en China onderhandelen over importheffingen. Dat zorgde voor hoop op de markt dat een handelsconflict tussen de twee economische grootmachten voorkomen kan worden. De Dow-Jonesindex sloot 2,8 procent hoger op 24.202,60 punten. De brede S&P 500 won 2,7 procent tot 2658,55 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 3,3 procent tot 7220,54 punten.

De aandacht gaat dinsdag onder meer uit naar wat macro-economische gegevens. Zo zijn er cijfers over de Amerikaanse huizenprijzen en meldt marktonderzoeker Conference Board informatie over het consumentenvertrouwen.

Facebook

Aan het bedrijvenfront is er belangstelling voor onder meer McCormick. De producent van kruiden, sauzen en specerijen opende de boeken over de afgelopen periode. De winst was hoger dan verwacht. Ook de resultaten van softwarebedrijf Red Hat kwamen boven de verwachtingen uit. Verder publiceerde de leverancier van financiële informatie voor beleggers FactSet Research zijn resultaten.

Facebook kan in beweging komen na het nieuws dat topman Mark Zuckerberg niet wil verschijnen in het Britse parlement om uitleg te geven over het misbruik van gebruikersinformatie. Hij is van plan naaste medewerkers te sturen. Facebook staat al enige tijd in de belangstelling vanwege het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica.

Amazon

Amazon heeft een deal gesloten met het Franse supermarktconcern Casino om boodschappen te gaan bezorgen voor de keten Monoprix. In de VS kocht de webwinkelreus al supermarktketen Whole Foods. In het Verenigd Koninkrijk sloot Amazon een deal met supermarktketen Morrisons.

Daarnaast is er wat overnamenieuws. Vastgoedinvesteerder Brookfield Property Partners heeft overeenstemming bereikt over een overname van winkelcentrumexploitant GGP in een deal ter waarde van circa 15 miljard dollar.