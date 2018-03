KPN legt nieuw netwerk aan in Den Haag

Gepubliceerd op | Views: 809

DEN HAAG (AFN) - KPN vernieuwt het netwerk in verschillende wijken van Den Haag. De nieuwe kabels moeten zorgen voor betere verbinding voor internet, telefonie en televisie.

Door het stijgende internetverbruik is de bandbreedte van het oude netwerk niet voldoende. Internet loopt nu nog vaak via DSL, een kopernetwerk dat aangelegd is voor telefonie. In plaats daarvan legt KPN in Den Haag glasvezel aan tot aan de straatkasten. Het overige deel krijgt een beter kopernetwerk. Ruim 51.000 huishoudens krijgen door de maatregelen meer bandbreedte. De werkzaamheden zullen verspreid over de stad plaatsvinden tot eind september.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KPN NetwerkNL, een zelfstandig onderdeel van het telecombedrijf. Er werd niks gemeld over de kosten.