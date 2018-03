Beurzen hoger na afnemende handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 1.303

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen veerden dinsdag flink op na de recente zware verliezen. Het nieuws dat de Verenigde Staten en China openstaan voor gesprekken wakkerde de hoop aan dat een handelsoorlog kan worden voorkomen. Ook overnameberichten gaven de handel een duwtje in de rug.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent hoger op 527,56 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 789,23 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 2 procent aan.

Bij de hoofdfondsen ging AkzoNobel aan kop met een koerswinst van ruim 3 procent. Het verf- en chemieconcern bevestigde zijn speciaalchemietak te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle voor 10,1 miljard euro. Volgens analisten van KBC Securities is de prijs hoger dan verwacht. Akzo wil de opbrengst grotendeels uitkeren aan de aandeelhouders.

Andere sterke stijgers in de AEX waren chipmachinemaker ASML, verzekeraar ASR en speciaalchemiebedrijf DSM met plussen tussen 2,6 en 3,1 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco was de enige daler met een verlies van 1,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Sif Holding 1,7 procent. Het bedrijf, dat funderingen maakt voor windmolens op zee, profiteerde van het nieuws dat het kabinet drie nieuwe gebieden op de Noordzee heeft aangewezen om windparken te bouwen.

Novartis won meer dan 2 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut verkoopt zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg aan het Britse GlaxoSmithKline (plus 5,3 procent) voor 13 miljard dollar.

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz (H&M) 6 procent. Het Zweedse kledingconcern boekte afgelopen kwartaal de laagste winst in zestien jaar. Deutsche Bank klom 1,7 procent in Frankfurt. Volgens mediaberichten is de grootste bank van Duitsland op zoek naar een vervanger voor topman John Cryan.

Casino won 3,7 procent in Parijs. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat de Amerikaanse internetgigant Amazon de boodschappen gaat bezorgen voor de Franse supermarkt Monoprix, het moederbedrijf van Casino.

De euro was 1,2416 dollar waard, tegen 1,2443 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 65,70 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 70,37 dollar per vat.