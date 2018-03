Economisch vertrouwen eurozone verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.115 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in maart verder gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Europese Commissie.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van een bijgestelde 114,2 in februari naar 112,6 deze maand, het laagste niveau in zes maanden. Economen hadden gemiddeld een stand van 113,3 voorspeld. Volgens de commissie nam de vertrouwensgraadmeter daarmee voor de derde maand op rij af.

Uit de cijfers blijkt dat vooral in de industrie, dienstensector en detailhandel het economisch sentiment verslechterde. Bij consumenten was het vertrouwen onveranderd en in de bouw ging het vertrouwen omhoog.

Binnen de grootste economieën van de eurozone was vooral in Duitsland, Italië en Spanje sprake van een verslechtering van het vertrouwen, en in mindere mate in Nederland en Frankrijk.