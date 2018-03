'Rek uit groei in breedband'

Gepubliceerd op | Views: 565

HOUTEN (AFN) - Het aantal vaste aansluitingen voor breedbandinternet zal in de toekomst minder hard groeien dan in de afgelopen jaren, voorspelt Telecompaper. Volgens de marktonderzoeker groeit dit totaal de komende vijf jaar met 1 procent, terwijl dit in 2016 nog 2,6 procent was.

De afgenomen groei is het gevolg van marktverzadiging. Veruit de meeste mensen hebben al een snelle internetverbinding, dus hangt de toename van het aantal klanten in de toekomst vooral samen met eventuele groei aan huishoudens.

De omzet groeide vorig jaar met 3 procent ten opzichte van 2016. Ook op dit vlak moeten telecomaanbieders in de komende jaren rekening houden met een afvlakkende groei, voorspelt Telecompaper. Nieuwe spelers die een afgeslankt pakket verkopen, worden dankzij hun lagere breedbandprijzen een geduchte concurrent voor gevestigde partijen.

Kabel

De grootste aanbieders zijn nog altijd Ziggo en KPN, die samen meer dan tachtig procent van de markt in handen hebben. Van de overige providers is Tele2, dat wil fuseren met T-Mobile Nederland, de grootste met een marktaandeel van 4,1 procent.

Breedband via kabel was vorig jaar goed voor ruim 3,4 miljoen aansluitingen en bedient daarmee bijna de helft van de markt (46 procent). DSL, waar ADSL onder valt, volgt met een marktaandeel van een kleine 38 procent. Glasvezel was goed voor ruim 15 procent van al het vaste breedbandinternet in Nederland.