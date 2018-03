Europees halt op verkoop binaire opties

Gepubliceerd op | Views: 1.023 | Onderwerpen: Europa, Opties

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van binaire opties aan particuliere beleggers is in de hele Europese Unie verboden. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) komt tot die beslissing uit bezorgdheid over de verliezen die veel beleggers lijden met deze complexe beleggingsproducten. Daarnaast legt de ESMA beperkingen op bij de verkoop van zogeheten contracts for differences (CFD's) aan particulieren.

Het is de eerste keer dat de verkoop van een financieel product op Europees niveau wordt verboden. Uit onderzoek van nationale toezichthouders bleek dat het merendeel van de particuliere beleggers in dergelijke producten daar structureel geld aan verliezen. Bij binaire opties is dit onder meer te wijten aan een ,,inherent belangenconflict tussen aanbieders en hun cliënten'', stelt de ESMA.

De ESMA is bevoegd maatregelen in te voeren voor een periode van drie maanden. De Europese waakhond beslist voor het verstrijken van die periode of verbod en de beperkende maatregelen moeten worden verlengd.