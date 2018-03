'Prijs chemietak Akzo beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 871

AMSTERDAM (AFN) - De prijs waarvoor AkzoNobel zijn speciaalchemietak van de hand doet is iets hoger dan analisten van KBC Securities hadden verwacht. De marktvorsers schroeven hun koersdoel voor AkzoNobel daarom op van 76 euro naar 80 euro.

AkzoNobel verkoopt zijn speciaalchemietak voor ruim 10 miljard euro aan de Amerikaanse investeerder Carlyle en het Singaporese investeringsfonds GIC. Volgens KBC betalen de kopers daarmee, omgerekend per aandeel, ongeveer 3,60 euro meer dan voorzien. De analisten houden hun advies voor het aandeel AkzoNobel wel op hold.

Ook bij ING vinden kenners de prijs voor de speciaalchemietak wat hoger dan ze hadden verwacht. Als echter gekeken wordt naar wat de deal uiteindelijk netto oplevert, dan hadden de analisten van ING evenwel weer op wat meer gerekend. ING had zijn koersdoel al op 80 euro staan en hanteert eveneens een hold-advies.

Sterkste stijger

Na aftrek van alle bijkomende kosten bedraagt de netto-opbrengst van de verkoop waarschijnlijk rond de 7,5 miljard euro, heeft AkzoNobel laten weten. De deal moet voor het einde van dit jaar worden afgerond. Het Nederlandse concern sluist de opbrengsten van de verkoop grotendeels door naar de aandeelhouders. Verdere details daarover worden later pas bekendgemaakt.

Het aandeel AkzoNobel ging dinsdag in de vroege handel ongeveer 4,7 procent omhoog, naar 78,62 euro. Daarmee was het concern verreweg de sterkste stijger in de Amsterdamse hoofdindex.