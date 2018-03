Apple-leverancier Foxconn koopt Belkin

Ik wou eigenlijk ook iets aanjagen over de kosten van een patent.

Iets simpels kost je zó €10.000,-.

En vervolgens moet je het verdedigen. Een advocaat wil €500/uur.

In Nederland.

Als je all over the world juridische gevechten moet houden is een patent meer een last dan een lust.



Het hebben van een patent kan dan in orde van grootte gauw €100.000,- zijn. Als je 1 miljoen productie verkoopt moet je 10% patentkosten rekenen.