Sterke winstdaling bij H&M

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal een fors lagere winst behaald. H&M had te maken met het wegwerken van overtollige voorraden met kortingen waardoor de winstgevendheid onder druk stond.

De winst voor belastingen in het eind februari afgesloten eerste kwartaal daalde op jaarbasis met 62 procent tot circa 1,2 miljard kroon (118 miljoen euro). Dat is het laagste niveau in zestien jaar . Eerder had H&M al gemeld dat de omzet in de maanden december, januari en februari met krap 2 procent was gedaald, mede als gevolg van het grillige winterweer in Europa. Ook heeft H&M te maken met concurrentie van onder meer prijsvechter Primark, webwinkel Zalando en rivaal Zara.

Topman Karl-Johan Persson herhaalde in een toelichting op de cijfers nog eens dat H&M een moeilijke start van het jaar heeft gekend.