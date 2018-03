AkzoNobel koploper op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 424

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een stevige winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen flink hoger. De hoop dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China kan worden voorkomen steunde het sentiment op de beursvloeren. Ook overnameberichten gaven de handel een duwtje in de rug.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na openingsbel 1,5 procent in de plus op 518,75 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 778,60 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,4 procent aan.

Bij de hoofdfondsen ging AkzoNobel aan kop met een koerswinst van ruim 5 procent. Het verf- en chemieconcern bevestigde zijn speciaalchemietak te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle voor 10,1 miljard euro. Akzo wil de opbrengst grotendeels uitkeren aan de aandeelhouders.