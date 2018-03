De DJ is sinds slot vrijdag, rekening houdend met de futures nu, 3,3% gestegen. De DJ was vrijdag na slot AEX nog een procent doorgedaald. Dat betekent dat wij nu 2,2 + 0,5% verlies van gisteren moeten goed maken om weer gelijk met de DJ te komen. Deze schapenbeurs met knikkende knieen gaat natuurlijk nooit 2,7% stijgen waardoor we weer verder achterlopen op de yanken.