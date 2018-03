'Stevige openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 2.905

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met een stevige winst te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting flink hoger beginnen. De hoop dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China kan worden voorkomen steunt het sentiment op de wereldwijde beursvloeren. Ook overnameberichten geven de handel een extra duw in de rug.

Op het Damrak staat AkzoNobel in het nieuws. Het verf- en chemieconcern bevestigde zijn speciaalchemietak te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle voor 10,1 miljard euro. Akzo wil de opbrengst grotendeels uitkeren aan de aandeelhouders.

Philips gaat medische apparatuur leveren aan ZorgSaam Ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen. Het concern uit Eindhoven zal ook het onderhoud van de apparatuur voor de komende vijftien jaar op zich nemen. Met het contract is 20 miljoen euro gemoeid.

Novartis

KPN heeft het resterende belang van 85 procent gekocht in StartReady, een specialist in het leveren van Skype for Business-diensten. Volgens het telecombedrijf past die transactie in zijn strategie om te groeien in cloud- en IT-dienstverlening.

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft een grote deal gesloten met het Britse GlaxoSmithKline (GSK) waarbij het zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg verkoopt aan GSK. Met die overeenkomst is een bedrag van 13 miljard dollar gemoeid.

Olie

De Europese beurzen sloten maandag met verlies. De AEX-index in Amsterdam zakte 0,5 procent tot 518,75 punten en de MidKap daalde 1,6 procent tot 778,60 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,8 procent in.

In New York werden stevige winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot 2,8 procent hoger op 24.202,60 punten. Dat is de grootste dagwinst sinds augustus 2015. De brede S&P 500 won 2,7 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 3,3 procent.

De euro was 1,2451 dollar waard, tegen 1,2443 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 65,70 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 70,22 dollar per vat.