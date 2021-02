Malaise in reisbranche drukt omzet zakelijke dienstverlening

DEN HAAG (ANP) - De omzet in de zakelijke dienstverlening is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 8,4 procent gekrompen op jaarbasis. Vooral de malaise in de reisbranche zorgde voor de lagere opbrengsten. Die sector zag de omzet met ruim driekwart krimpen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Al het hele jaar is de reissector de pineut met reisrestricties, virusvrees en andere coronabeperkingen waardoor mensen niet op vakantie gaan. Over het hele jaar daalden de opbrengsten in de reissector met bijna twee derde ten opzichte van vorig jaar.

Naast de reissector ging ook het reclamewezen gebukt onder de aangescherpte coronamaatregelen. In het slotkwartaal van 2020 werd door bedrijven in de reclamebranche 8,4 procent minder omgezet. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het vierde kwartaal 7,1 procent lager dan een jaar eerder.

IT-dienstverleners

Markt- en opinieonderzoek zette in het vierde kwartaal 1,4 procent meer om en herstelde daarmee volgens het CBS sterk na omzetdalingen in voorgaande kwartalen. De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2020 steeg de omzet van de IT-bedrijven met 1,2 procent ten opzichte van 2019. Dit is aanzienlijk lager dan de voorgaande drie jaar waarin de omzet met 5 tot 8 procent per jaar steeg.

Grote winnaar van de coronacrisis lijkt de rechtskundige dienstverlening. Deze branche zette in het vierde kwartaal 8,2 procent meer om dan een jaar eerder. Over heel 2020 steeg de omzet met 5,8 procent op jaarbasis waarmee sprake is van de grootste stijging op jaarbasis sinds 2006. Ook accountants en belastingadviesbureau's deden het beter dan een jaar eerder. Verder stonden ook architecten aan de goede kant van de streep.

Verder meldt het CBS dat ondernemers in de zakelijke dienstverlening in de eerste maanden van 2021 pessimistischer zijn geworden dan eind 2020. Dan gaat het om zaken als ontwikkeling van de omzet in het voorafgaande kwartaal, de verwachte omzet in het komende kwartaal en het economisch klimaat.