Kandidaat-voorzitter FNV ziet kansen in energiesector

Er zijn, nog steeds, banen in overvloed in Nederland. Er zijn sectoren, zoals distributiecentra, waar 90% van het personeel op flexbasis werkt en zonder CAO. Daar moeten we vanaf. Het is voor de FNV helaas onmogelijk om in dergelijke sectoren voet aan de grond te krijgen voor het afsluiten van een CAO. Als we er nou eens met z’n allen aan werken om de werknemers in deze sector onder een CAO te brengen en de centra verplichten het personeel vast aan te nemen - zoals in Duitsland verplicht is sinds vorig jaar - dan zijn alle werklozen in Nederland snel aan een baan geholpen. Deze banen worden nu bezet door massaal door koppelbazen geimporteerde Oost Europeanen. Misschien vinden onze eigen Nederlandse werklozen deze banen niet leuk, maar ze hebben wel een baan.