Kandidaat-voorzitter FNV ziet kansen in energiesector

DEN HAAG (ANP) - Om Nederland uit de crisis te helpen liggen er grote kansen in de energiesector waar een grote vraag is naar gekwalificeerd personeel. Dat zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong, die in de race is voor het voorzitterschap van de grootste vakbond van Nederland. Haar tegenstreven Tuur Elzinga, wil onder meer de lonen laten stijgen en de lasten voor de middeninkomens omlaag brengen.

Elzinga was namens de bond hoofdonderhandelaar van het pensioenakkoord. Volgens hem zijn er op sociaal vlak ingrepen nodig om Nederland door "de diepste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog" te helpen. FNV zal daarom volgens hem nog meer moeten inzetten op minder flexibilisering, een eerlijke verdeling van werk en inkomen en slim investeren.

Jong wil 5 miljard euro hebben uit het Nationaal Groeifonds. Dat geld is bedoeld om 250.000 banen te creëren om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Die banen zijn onder andere in de energiesector te vinden. Jong zegt dat de energietransitie gewoon doorgaat tijdens de crisis, maar dat het kabinet geen aandacht heeft voor de mensen die straks hun baan kwijtraken.

Energiesector

"Met dat geld kunnen we een deel van de mensen die in coronatijd hun werk kwijtraken aan duurzaam werk onder een cao helpen", zegt ze. "De energiesector komt mensen tekort, zoals installateurs. Ook moeten huizen verduurzaamd worden. Daar zijn prachtige banen te creëren."

Elzinga zegt dat belastingontwijking aangepakt moet worden, bij zowel multinationals als bij gewone bedrijven die door mensen als flexwerker in te huren te weinig premies afdragen. Elzinga wijst er tevens op dat Nederland moet investeren in zaken waar het al goed in is. "Zoals de creatieve sector, gaming en animatie, maar ook een brainport zoals in Eindhoven."

In de lijn van Jong vindt hij dat verduurzaming niet aan de markt overgelaten moet worden. "Zoals de overname van Tata Steel IJmuiden. Die ketste af op verduurzaming, maar omwille van banen in de regio is maatschappelijk wenselijk om dan te investeren als overheid." Met een dergelijke investering kan de overheid voorop lopen in duurzaamheid, denkt Elzinga.

Progressieve coalitie

Wat betreft de aankomende verkiezingen denkt Jong voor FNV het meest te hebben aan een progressieve coalitie. "We zien dat partijen, zoals de PvdA, GroenLinks maar soms zelfs ook het CDA in hun verkiezingsprogramma onze visie het meest steunen. De VVD is meer een werkgeverspartij. Als er weer een centrumrechts kabinet komt dat sociale en arbeidszaken ontkent, gaan we ook voor dat soort politieke zaken de straat op."

Elzinga wil zich niet wagen aan voorspellingen, maar zegt wel: "We zijn politiek niet neutraal maar wel ongebonden, want wij zullen ongeacht de kleur van de coalitie de belangen van de leden behartigen. Het is cruciaal dat mensen hun stem laten horen. We moeten het doen met het kabinet dat er komt, maar hoe dan ook is de bond in staat wel degelijk dingen voor elkaar te krijgen."