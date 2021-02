Zweedse economie verrast met krimp in slotkwartaal 2020

Wishfull thinking, het meeste zit tussen de oren, de westerse landen zien nu een zogenaamd ND-vormig herstel.



*ND: Niet Duurzaam.



Alles bijgestort op staatssteun en belastinggeld, want daar moet de "groei" vandaan komen natuurlijk.



Ik wil bijna zeggen Het Chinese Model: we bouwen bruggen, steden en snelwegen zonder dat er vraag naar is en of het nodig is, het wordt gemaakt voor eeuwige leegstand en toch is het economische groei in directe zin.