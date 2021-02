TikTok-eigenaar ByteDance zet vol in op onderwijsdivisie

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese ByteDance, eigenaar van de populaire filmpjesapp TikTok zet volop in op zijn onderwijsdivisie. De socialmediaonderneming wil dit jaar 13.000 nieuwe werknemers werven. Daarmee wil ByteDance een grotere rol spelen op de onlineonderwijsmarkt van China.

Onlineonderwijs en onderwijstechnologie hebben de afgelopen maanden een grote vlucht genomen in China. Door de coronapandemie wordt net als in Nederland veelal op afstand gestudeerd. De markt voor onlineonderwijs zou in China vorig jaar met ruim een derde zijn gegroeid.

De onderwijstak van ByteDance heeft de naam Dali wat vrij vertaald grote kracht betekent. Dali werd vorig jaar opgericht en biedt over de hele breedte van het onderwijsveld leermethoden aan. Dan gaat het van kleuteronderwijs tot aan volwasseneneducatie. Ook zet Dali in op slimme, verbonden lesmaterialen.

De komende vier maanden wil ByteDance 10.000 onderwijsprofessionals als leraren en les- en leerstofontwerpers aantrekken. Daarnaast mikt het bedrijf op het aantrekken van 3000 net afgestudeerden.