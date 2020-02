Wall Street in vrije val door coronavirus

quote: Kaviaar schreef op 27 februari 2020 22:29:





Lagarde staat vast klaar naast de geldpers.

Dat doen ze bij de ECB erg graag.

Als je niet kan printen, krijg je geen baan bij de ECB.

En als het echt verkeerd gaat, gaan de armen omhoog en de burgers zijn de pisang.



Zo is het maar net. En al helemaal je opmerking over de armpjes, die in de lucht gaan en de verbaasde gezichten die men erbij trekt.Met dank aan de Eurofieltjes, onze politiek en Draghi (once Goldman Sachs, always Goldman Sachs).