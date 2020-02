Best Buy voert verkopen en winst op

Gepubliceerd op | Views: 384

MINNEAPOLIS (AFN) - Winkelketen Best Buy heeft het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een hogere vergelijkbare omzet en winst. De Amerikaanse verkoper van voornamelijk elektronica waarschuwde tegelijkertijd voor de impact van het nieuwe coronavirus.

Best Buy boekte in het slotkwartaal, dat tot 1 februari liep, een omzet van 15,1 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog 14,8 miljard dollar. De vergelijkbare verkopen dikten met 3,2 procent aan, wat meer is dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Daarbij boekte de Amerikaanse keten een nettowinst van 745 miljoen euro, tegenover 735 een jaar eerder.

Het bedrijf waarschuwde dat verstoringen van de toeleveringsketen als gevolg van de virusuitbraak in China een negatieve impact zullen hebben op de resultaten. Die schade lijdt het bedrijf naar verwachting vooral in de eerste jaarhelft, aldus financieel directeur Matt Blunas. Mede hierdoor voorspelt Best Buy dat de vergelijkbare omzetgroei dit tussen de 0 en 2 procent ligt.