Britse dochter BAM haalt opdracht binnen

BUNNIK (AFN) - Een Britse dochteronderneming van bouwbedrijf BAM heeft een opdracht binnengehaald voor de bouw van een groot gebouw in het Britse Egham. BAM Construct UK is aangesteld voor de oplevering van de eerste fase van de bouw van de Causeway Estate.

Met de bouw van het vijf verdiepingen tellende hoogwaardige gebouw is in totaal 40 miljoen pond gemoeid. BAM levert ook een nabijgelegen parkeerplaats op. BAM verwacht de eerste fase in het voorjaar van 2021 te hebben afgerond.