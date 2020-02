Virusvrees zet AEX fors in het rood

[quote alias=suske wiet id=12157828 date=202002270937]

Nu zeker niet meer verkopen

VB als je nu AB inbev neemt aan deze koers is het dividend aantrekkelijk

Zo zin er nog aandelen .

Zie in China ,nog 29 doden en de economie begint terug normaal op gang te komen .

Waarschijnlijk gaan we hier ook 2 a3 moeilijke weken krijgen .

Virussen komen en gaan .

Zoals men hier boven beschrijft een zuivering voor de oudjes noem ik gruwelijk.

Kijk naar Rusland. Leunt tegen China aan en amper 1 besmetting.

Klopt geen reet van