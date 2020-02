Shell wil grootste groene waterstofproject van Europa

Altijd al gezegd en gehoopt dat waterstof fossiele brandstoffen zou gaan vervangen. Dat er eerst investeringen voor nodig zijn (ook in de vorm van subsidies) is onvermijdelijk, dat is ook bij de olie- en gasindustrie zo geweest. Als nu de grote jongens zoals Shell deze draai gaan maken is dat alleen maar goed. Zulke bedrijven hebben jaren kennis en financiën opgebouwd waarmee ze stappen kunnen maken. Als het er toe leidt dat ze vervuilende projecten daardoor op termijn los gaan laten is dat alleen maar toe te juichen. Bovendien zal met grote investeringen ongetwijfeld blijken dat er nieuwe en beter renderende technieken ontwikkeld worden rondom waterstof.

Nu nog de bezem door de bouw, waar een revolutie weg van het vervuilende beton terug naar hout (bijvoorbeeld van Accsys) de volgende stap zou moeten zijn. Voorwaarde is dan wel dat we meer aanplanten dan we gebruiken, totdat de wereldbebossing weer enigszins hersteld is.

Bewuster ondernemen is de toekomst!