AMSTERDAM (AFN) - Betalingsverwerker Adyen maakt stormachtige groei door. De Nederlandse onderneming, die de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, deed afgelopen tijd weer goede zaken met de aanwas van nieuwe klanten. Mede hierdoor ging ook de winst flink omhoog. Naar eigen zeggen profiteert het bedrijf sterk van de groeiende populariteit van onlineshoppen en de opkomst van digitale betaalvormen, waarmee geen contant geld meer gemoeid is.

In totaal verwerkte Adyen vorig jaar circa 240 miljard euro aan betalingen. Dat is 51 procent meer dan een jaar eerder. De jaaropbrengsten voor Adyen gingen met 43 procent omhoog naar 497 miljoen euro. Het ging ook goed met de winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 54 procent tot 279 miljoen euro. Onder de streep bleef 204 miljoen euro over, tegen dik 131 miljoen euro in 2018.

De belangrijkste nieuwe samenwerkingsdeal was met AliPay. Daardoor gaat Adyen ondersteuning bieden aan de Chinese webwinkelgigant Alibaba. Verder zal Adyen voortaan betalingen regelen van de apps van McDonald's. Het betalingssysteem van Adyen wordt stap voor stap beschikbaar gemaakt voor verschillende markten van de fastfoodketen. Eerder werden al grote namen als Facebook, Spotify, Uber en Netflix binnengehaald.

Financiële doelstellingen

Adyen gaat er vanuit de komende tijd sterk te kunnen blijven groeien. De onderneming houdt vast aan zijn financiële doelstellingen die in 2018 bij de beursgang naar buiten waren gebracht. Daarbij gaat het bedrijf onder meer uit van een winstmarge van meer dan 55 procent voor de lange termijn. Afgelopen jaar zat Adyen daarboven met een marge van 56 procent.

Ook is bekend geworden dat oud-CDA-politicus Joop Wijn binnenkort vertrekt bij het fintechbedrijf. Wijn was onder meer minister van Economische Zaken en staatssecretaris van Financiën in verschillende kabinetten-Balkenende. Hij ging in 2017, na een aantal jaren bij ABN AMRO gewerkt te hebben, aan de slag bij Adyen, waar hij als bestuurder verantwoordelijk werd voor strategie en risico. Inmiddels heeft hij het idee dat zijn taak erop zit. Volgens Adyen was Wijn vooral belangrijk bij het hele proces rond de beursgang van het bedrijf en het verkrijgen van een bankvergunning.