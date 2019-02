Kleine omzetstijging computerbedrijf HP

Gepubliceerd op | Views: 216

PALO ALTO (AFN) - De Amerikaanse computer- en printermaker HP Inc heeft afgelopen kwartaal een iets hogere omzet behaald dan een jaar eerder. Die steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 1 procent tot 14,7 miljard dollar, aldus cijfers die nabeurs in New York werden gepubliceerd.

De nettowinst bedroeg 0,8 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar een jaar eerder. De winstdaling hangt onder meer samen met herstructureringslasten en andere posten.