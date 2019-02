Wall Street toont kleine uitslagen

Gepubliceerd op | Views: 314

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag zeer beperkte uitslagen zien. De opgelaaide spanningen tussen kernmachten India en Pakistan wogen op het sentiment op Wall Street. Ook ging de aandacht uit naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,2 procent lager op 26.017 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2792 punten en de technologiebeurs Nasdaq was vlak op 7549 punten.

Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kashmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn eigen luchtruim te hebben neergeschoten. De acties kwamen nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval uitvoerden in Pakistan.

Trump heeft in de Vietnamese hoofdstad Hanoi de hand geschud met Kim Jong-un. Het hoofdbestanddeel van de top is volgens Amerikaanse zegslieden donderdag.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer weten dat de Verenigde Staten flinke structurele veranderingen willen in de handelsrelatie met China, met name bij technologie en intellectueel eigendom. Het is nog te vroeg om te zeggen of Peking zal instemmen met de Amerikaanse eisen, aldus Lighthizer.

Afslankbedrijf WW International, voorheen bekend als Weight Watchers, kwam met teleurstellende cijfers en kelderde bijna 34 procent. Zuivelbedrijf Dean Foods leverde 8,7 procent in na cijfers. Dat gold eveneens voor farmaceut Mylan (min 12,9 procent). Ook winkelketens Best Buy en Lowe's gaven een kijkje in de boeken en werden beloond met plussen van 16,2 en 1,6 procent. Campbell Soup won ruim 9 procent dankzij goede cijfers.

Daarnaast praatte Fed-voorzitter Jerome Powell verder in het Congres. Dat deed hij dinsdag ook al en toen zorgden zijn woorden nauwelijks voor reuring op de financiële markten. Het centralebankhoofd herhaalde goeddeels de boodschap van een maand terug toen de Federal Reserve besloot met de rente pas op de plaats te maken.

De euro was 1,1373 dollar waard, tegen 1,1366 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,2 procent tot 57,29 dollar en Brentolie werd 2,2 procent duurder op 66,63 dollar per vat.