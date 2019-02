VS: vaak overleg handhaven handelsdeal China

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR) - De Verenigde Staten willen dat wel één keer per maand overleg wordt gevoerd als het gaat om het handhaven van een mogelijke handelsdeal met China. Dat heeft handelsgezant Robert Lighthizer gezegd in het Congres.

Volgens Lighthizer zal dit regelmatige overleg zeer specifiek moeten verlopen, met diepgang en gevolgen. Het zou dan gaan om maandelijkse ontmoetingen op lager niveau, kwartaalontmoetingen op het niveau van onderministers en halfjaarlijks overleg van ministers van Handel van de VS en China.

Hij verklaarde verder dat de VS flinke structurele veranderingen willen in de handelsrelatie met China, met name bij technologie en intellectueel eigendom. Het is nog te vroeg om te zeggen of Peking zal instemmen met de Amerikaanse eisen, aldus Lighthizer.