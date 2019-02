Air France-KLM duikelt op lager Damrak

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM kreeg woensdag rake klappen op de beurs in Amsterdam na het nieuws dat de Nederlandse overheid een belang in de luchtvaartcombinatie heeft genomen. De stemming op de Europese beursvloeren was negatief. Naast bedrijfsresultaten ging de aandacht uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de spanningen tussen India en Pakistan.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent lager op 540,29 punten. De MidKap verloor 1,9 procent tot 769,76 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,6 procent.

Air France-KLM kelderde bijna 12 procent bij de middelgrote fondsen. De Nederlandse staat heeft voor 680 miljoen euro een belang van 12,7 procent genomen in de luchtvaartcombinatie. Het uiteindelijke doel is om circa 14 procent van de stukken te verwerven, gelijk aan het belang van de Franse overheid. Volgens analisten wordt het luchtvaartbedrijf door het Nederlandse belang lastiger te besturen.