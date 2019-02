Air France-KLM: volgen verdere ontwikkelingen

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Air France-KLM gaat nauwlettend de verdere ontwikkelingen in de gaten houden nadat de Nederlandse staat een belang van 12,7 procent in het luchtvaartconcern heeft genomen. Dat meldde het bedrijf in een reactie.

De leiding van Air France-KLM kwam woensdag bijeen om over de ontstane situatie te praten. In een verklaring benadrukt Air France-KLM dat het klaar stond om alle gemaakte afspraken over de steun aan KLM en het versterken van Schiphol als Europese hub te bevestigen aan de Nederlandse regering.

Er wordt nu gekeken welke gevolgen de Nederlandse stap zal hebben voor het concern, werknemers, beleidsstructuur en marktwaarde. Het Nederlandse initiatief mag niet ten koste gaat van de nieuwe dynamiek van de onderneming en de verschillende maatschappijen, aldus de verklaring. Het bestuur roept alle managers en personeelsleden op te focussen op commerciële ontwikkelingen en operationele verbetering om de marktpositie van Air France-KLM te versterken.

Naast Nederland behoren Frankrijk, Delta Air Lines en China Eastern tot de grootste aandeelhouders van het bedrijf.