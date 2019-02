Krimpend Best Buy voert resultaat op

Gepubliceerd op | Views: 222

RICHFIELD (AFN) - Best Buy heeft in zijn afgelopen gebroken boekjaar de resultaten opgevoerd. De winkelketen haalde zowel een hogere omzet als winst ondanks het feit dat het boekjaar 2019, dat begin februari eindigde, een week korter was dan het jaar ervoor. Ook sloot de keten 257 kleine en twaalf grote winkels in de Verenigde Staten afgelopen jaar.

De omzet groeide naar 42,9 miljard dollar, van 42,2 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep hield Best Buy 1,5 miljard dollar over, tegen 1 miljard in 2018. De resultaten waren beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Voor dit boekjaar verwacht Best Buy opnieuw meer omzet: tussen de 42,9 miljard en 43,9 miljard dollar. Ook de winst per aandeel kan volgens het Amerikaanse bedrijf verder omhoog.